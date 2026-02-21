Heroico rescate en las sierras: salvaron a un niño atrapado por una creciente

Un niño de 7 años fue rescatado este sábado en Las Albahacas tras quedar rodeado por el agua luego de una repentina crecida del río.

El menor se encontraba en la ribera cuando el caudal aumentó de manera abrupta y lo dejó aislado. La escena generó tensión entre quienes estaban en el lugar.

Un efectivo policial se arrojó al río y, junto a vecinos, formó un cordón humano para avanzar contra la corriente y alcanzar al niño.

La maniobra permitió retirarlo del sector en pocos minutos y evitar consecuencias mayores en un episodio que movilizó a toda la comunidad.