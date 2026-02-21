Intensifican operativos contra el narcomenudeo en distintas ciudades

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron una serie de controles preventivos en calles, sectores vulnerables y espacios verdes de distintas localidades de la provincia de Córdoba.

Los operativos se desarrollaron en las ciudades de Villa María, Río Cuarto, Cosquín, Alejandro Roca y Reducción, en el marco de acciones preventivas contra el narcomenudeo.

Durante uno de los procedimientos, en avenida Rawson de la ciudad de Villa María, los uniformados incautaron varias dosis de marihuana que estaban en poder de tres menores de edad que circulaban por el sector.

Por otra parte, en calle Córdoba al 1100 de la ciudad de Cosquín, el personal policial controló a un sujeto mayor de edad y logró el secuestro de marihuana.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia competente, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.