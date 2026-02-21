Motociclista sufrió grave caída y pelea por su vida en Villa Tulumba

Un motociclista de 32 años se encuentra en estado delicado luego de protagonizar un fuerte accidente esta tarde, alrededor de las 19:45, en el paraje Las Juntas, en zona rural de Villa Tulumba.

Según se informó, el hombre conducía una motocicleta Keller 150 cc cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y cayó al camino.

El impacto fue violento. Como consecuencia, sufrió múltiples traumatismos y fue trasladado inicialmente al hospital local.

En diálogo con Diario Primer Informe, el comisario mayor Marcos Mizzau, director de la Departamental Tulumba, confirmó que el conductor presenta un traumatismo de cráneo severo, por lo que fue derivado de urgencia a un centro de mayor complejidad. Su estado es reservado.