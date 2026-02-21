Motociclista terminó en el Urgencias tras chocar con un auto estacionado

Un motociclista resultó herido anoche tras impactar contra un vehículo estacionado en avenida Rafael Núñez al 4500, en barrio Cerro de las Rosas.

Por causas que se investigan, el hombre, mayor de edad, conducía una Corven 150 cuando colisionó contra una Chery Tiggo que se encontraba detenida en la vía pública.

Tras el impacto, personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar. El médico diagnosticó al conductor un traumatismo de cráneo y dispuso su traslado consciente al Hospital de Urgencias para una evaluación más exhaustiva.