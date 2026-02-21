Paraná: encontraron muerta a la niña que había desaparecido en el temporal

El cuerpo de Kiara Barrios, la niña que había desaparecido junto a su madre durante el temporal que se registró aquí la semana anterior, fue hallado este sábado a pocas cuadras de la precaria vivienda que habitaba junto a su familia.

Los rescatistas encontraron el cadáver de la menor en la desembocadura del arroyo Colorado, en la zona del balneario Thompson, señalaron las autoridades, a casi tres días de la tragedia.

La muerte de la niña se suma a la de su madre, Patricia Mena, ya que ambas cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente en medio del fuerte temporal del jueves pasado, ya que la casilla en la que vivían -ubicada en la intersección de Blas Parera y Brown- se desplomó por la acción de la lluvia, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo de Mena -de 32 años- había sido hallado el mismo día del temporal, a unos 400 metros de donde vivía, mientras continuaban las labores para buscar a su hija. En tanto, otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.

En el operativo desplegado en la zona participó el personal de Defensa Civil, junto a buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y vecinos del barrio.