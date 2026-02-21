Pelea entre naranjitas terminó con agresión a la Policía

Cuatro hombres que se desempeñaban como “naranjitas” fueron detenidos en las últimas horas en Barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar una pelea en plena vía pública.

El episodio tuvo lugar en calle Arturo M. Bas al 124, donde efectivos policiales advirtieron la riña mientras realizaban un patrullaje preventivo. Al intervenir e intentar identificarlos, los uniformados fueron agredidos por los involucrados, según informaron fuentes oficiales.

En el marco del procedimiento, se secuestraron dos chalecos refractarios, una bandolera y una escobilla. Los cuatro hombres fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría correspondiente, quedando a disposición del magistrado interviniente.