Recordarán a Franco Amaya y reclamarán justicia por su crimen

Villa Carlos Paz. Este domingo 22 de febrero se cumplirán nueve años del asesinato de Franco Amaya, el joven de 18 años que murió tras recibir un disparo policial en un control vehicular. Como cada año, familiares, amigos y vecinos convocan a un encuentro desde las 18 en la Plaza Franco Amaya, ubicada en avenida Perón y Los Gigantes, para recordarlo y renovar el pedido de justicia.

La jornada incluirá una muraleada colectiva, una radio abierta y música en vivo, en un espacio que busca mantener viva la memoria del joven y visibilizar el reclamo contra el gatillo fácil y la violencia institucional.

El caso que conmocionó a la ciudad

Franco Amaya era estudiante secundario y estaba próximo a recibirse como peluquero. La noche del 22 de febrero de 2017 circulaba en moto junto a su primo con destino al boliche Molino Rojo, donde se presentaba el cantante Ulises Bueno. En un control policial, el joven recibió un disparo a quemarropa.

Según las pericias, la motocicleta había sufrido una falla en los frenos, lo que impidió que se detuviera a tiempo. El autor del disparo fue el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, mientras que José Ezequiel Villagra estaba a cargo del operativo. La investigación determinó que ambos efectivos tenían alcohol en sangre al momento del hecho.

En mayo de 2018, la Cámara 11 del Crimen condenó a Bustos a 12 años de prisión, mientras que Villagra fue absuelto. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la condena, aunque rechazó el pedido de la familia de aplicar una pena más severa. La causa continúa actualmente en revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si revisa el fallo.

Familiares y allegados sostienen que el reclamo sigue vigente y reiteran la consigna de “justicia” y el rechazo a la violencia institucional.