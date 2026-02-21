Rescataron a dos niños tras desorientarse en Mina Clavero

Durante la noche del viernes 20, un operativo conjunto permitió el rescate de dos menores que se habían desorientado en una zona agreste del sector Río Hondo, en Mina Clavero.

El procedimiento contó con la participación del DUAR, la Guardia Local, Bomberos Voluntarios y un guía alternativo que se sumó al rescate luego de establecer el primer contacto con los jóvenes.

Según informaron fuentes del operativo, los menores, de 10 y 16 años, se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron asistencia médica. Tras ser asegurada su integridad, fueron entregados a sus padres.

El operativo comenzó tras recibirse la alerta por la desaparición de los niños y se desarrolló con el ascenso y posterior descenso por el sector serrano, garantizando la contención y acompañamiento durante todo el recorrido.