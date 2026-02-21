Se registran lluvias y niebla en varias rutas de la Provincia

Córdoba. La Policía de Córdoba informó que en las últimas horas se registran lluvias y bancos de niebla en distintos sectores de la provincia, lo que reduce la visibilidad y genera condiciones adversas para la circulación vehicular.

Desde la fuerza de seguridad recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las señales de tránsito, mantener la distancia entre vehículos y reducir la velocidad, especialmente en rutas y caminos serranos donde la visibilidad puede verse afectada de forma repentina.

Asimismo, recordaron la importancia de utilizar luces bajas encendidas, evitar maniobras bruscas y verificar el estado general del vehículo antes de iniciar un viaje.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la situación climática y reiteraron el pedido de responsabilidad a los conductores para prevenir siniestros viales en el marco de las condiciones meteorológicas actuales.