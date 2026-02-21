Tenía pedido de detención y fue arrestado en Villa Carlos Paz

Un hombre de 40 años fue aprehendido en la madrugada de este jueves en el centro de Villa Carlos Paz tras constatarse que pesaba sobre él un pedido de detención vigente por el delito de lesiones leves.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:00 en calle José Ingenieros, barrio Centro, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro efectuó el control del individuo en la vía pública. Al verificar sus datos en el sistema policial, los efectivos comprobaron que registraba una orden de detención emitida por la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de la ciudad.

Tras la confirmación, el hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.