Un auto volcó con seis ocupantes, tres de ellos menores cerca del río Quilpo

Un vehículo volcó anoche, cerca de las 19:40, en el Camino al río Quilpo y dejó como saldo seis personas asistidas, entre ellas tres menores de edad.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el rodado se encontraba volcado. En su interior viajaban tres adultos y tres chicos. Una de las mujeres presentó traumatismos varios.

Las víctimas fueron atendidas en primera instancia por el médico de guardia y por bomberos del cuartel interviniente. También trabajaron efectivos policiales y una ambulancia local.

Posteriormente, todos fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje para una evaluación más completa. Según se informó, no se registraron lesiones de gravedad vital.