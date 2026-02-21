Un ciclista fue atropellado por una 4x4 en Villa Carlos Paz

Un joven de 20 años se trasladaba a bordo de una bicicleta y fue embestido por una camioneta 4X4 en el barrio Villa del Lago, en la zona norte de Villa Carlos Paz.

A causa del impacto, el ocupante del rodado menor sufrió un traumatismo en el miembro inferior.

El hecho se produjo este sábado 21 de febrero después de la medianoche en la intersección de las calles Donatello y Estanislao López, en el momento en que el ciclista fue alcanzado por una Toyota Hilux conducida por un hombre de 46 años.

El servicio de emergencias llegó al lugar y diagnosticó al joven con un traumatismo en una pierna, aunque no requirió traslado.