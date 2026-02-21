Un hombre de 78 años sufrió severas quemaduras tras incendiarse su casa

Un hombre de 78 años resultó con quemaduras de gravedad luego de que se desatara un incendio en su vivienda ubicada en la Manzana 28 de barrio Sol Naciente, en horas de la mañana. Otras cinco personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono, aunque no fue necesario su traslado en todos los casos.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar efectivos de la Dirección Bomberos constataron que el foco ígneo se había originado en la cocina y el comedor del domicilio y que ya había sido sofocado por vecinos del sector. Como consecuencia del siniestro, ambos ambientes registraron importantes daños materiales, al igual que dos motocicletas que se encontraban en el interior de la propiedad.

Ante la premura del caso, un móvil policial trasladó de inmediato al damnificado hasta el Hospital Cura Brochero, presentando una herida cortante en la cabeza y quemaduras de consideración. En el mismo vehículo fue asistida su esposa, una mujer de 68 años, quien había inhalado monóxido de carbono.

Posteriormente, el hombre fue derivado al Instituto del Quemado, donde profesionales médicos diagnosticaron quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, quedando internado para recibir atención especializada.

En tanto, en el lugar trabajó un servicio de emergencias que asistió a otros tres hombres y una mujer, todos vecinos de la pareja afectada, quienes también presentaban síntomas de inhalación de monóxido de carbono. No obstante, tras ser evaluados, no requirieron traslado a un centro de salud.

Las autoridades investigan las causas que habrían originado el incendio.