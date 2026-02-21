Un niño fue mordido por el perro de un vecino en Tanti

Un niño de 11 años resultó herido tras ser mordido por el perro de un vecino en la localidad de Tanti, en el sector de Villa Parque Lago San Roque.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 22:00 en calle Uritorco. Según informó el padre del menor a la Policía, el niño fue atacado en el antebrazo derecho por un perro del vecino, una cruza con dogo.

Tras el incidente, el propietario del animal trasladó a la madre y al menor al Hospital Domingo Funes, donde los profesionales de la salud le realizaron cinco puntos de sutura en el antebrazo derecho.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.