A 10 años de la masacre de Montañita: el trágico final de las amigas mendocinas en Ecuador

Este 22 de febrero se cumple una década de la última vez que los padres de Marina Menegazzo (21) y María José Coni (22) escucharon las voces de sus hijas. Lo que había comenzado como el viaje soñado de un grupo de amigas mendocinas por Sudamérica terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más aberrantes y recordados de la historia reciente: la masacre de Montañita.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de una reconstrucción realizada por Cinthia Ruth en Infobae, las jóvenes se encontraban de mochileras en el paradisíaco pueblo costero ecuatoriano y tenían previsto regresar a la Argentina el 25 de febrero de 2016. Sin embargo, tras quedarse sin dinero por un robo, aceptaron la falsa ayuda de un grupo de locales que terminó drogándolas, intentando abusar de ellas y asesinándolas a golpes tras su feroz resistencia.

El sueño que se volvió pesadilla

El viaje había comenzado el 10 de enero de 2016. Marina, "Majo" y otras dos amigas (Sofía y Agustina) partieron desde Mendoza hacia Chile para luego subir hacia Perú y Ecuador. Tras recorrer paisajes soñados durante semanas, las dos últimas tuvieron que regresar al país a mediados de febrero por compromisos personales. Marina y María José decidieron quedarse unos días más en Montañita, un destino famoso por su ambiente bohemio y sus playas surferas.

Todo se complicó en la recta final del viaje cuando sufrieron el robo del dinero que tenían destinado para el transporte de regreso. Cansadas y buscando una solución rápida para viajar hacia Guayaquil, aceptaron la propuesta de un lugareño conocido como "El Rojo", quien les ofreció alojamiento temporal. Esa fue la última vez que se las vio con vida.

El macabro hallazgo en la playa

Tras días de desesperación, silencio y una intensa campaña mediática impulsada por sus familias desde Argentina, la peor noticia se confirmó el 26 de febrero: un pescador encontró el cuerpo de "Majo" envuelto en bolsas plásticas y cinta adhesiva en una zona de maleza cercana a la playa.

Dos días después, a tan solo 40 metros de distancia, fue hallado el cadáver de Marina en condiciones similares. Las autopsias revelaron el ensañamiento de los atacantes: María José murió por un traumatismo de cráneo grave y presentaba múltiples fracturas y marcas defensivas ante un intento de abuso; mientras que Marina falleció desangrada tras recibir seis puñaladas en el cuello que le perforaron la médula espinal.

Justicia a medias: tres condenas a perpetua

El doble femicidio generó tal conmoción internacional que obligó al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, a intervenir y prometer el esclarecimiento total del caso.

La Justicia ecuatoriana actuó con celeridad y en agosto de 2016 condenó a la pena máxima de 40 años de prisión a Alberto Segundo Mina Ponce (autor material) y a Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez (coautor). Un año más tarde, en septiembre de 2017, la misma condena recayó sobre José Luis Pérez Castro, cuyo ADN fue encontrado en la macabra escena del crimen.

"Ni 40 ni 100 años me devuelven a mi hija ni me devuelven la alegría de mis otros hijos y de toda la familia, pero por lo menos se hizo justicia", resumió entre lágrimas Gladys Steffani, la madre de "Majo", tras el cierre de los juicios. Diez años después, la memoria de las jóvenes mendocinas sigue intacta, recordando los peligros que acechan detrás de la ilusión del viaje perfecto.