Ardió un dormitorio y lograron rescatar a un perro en Córdoba

Un incendio se desató esta madrugada en una vivienda ubicada en la esquina de Juan José de Casal y Pasaje Público, en barrio Pueyrredón, y provocó importantes daños en un dormitorio.

Personal de la Dirección Bomberos acudió al lugar tras el alerta y trabajó en la extinción del fuego, que afectó camas, un ropero, una mesa de luz, prendas de vestir y otros elementos del ambiente.

Durante las tareas, los efectivos lograron rescatar a un perro que se encontraba en el interior del inmueble. El animal fue retirado con vida mientras continuaban las labores para controlar la situación.