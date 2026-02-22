Arrojó un bolso con pistola y ametralladora y escapó

Un patrullero intentó identificar a un hombre en la esquina de Río Negro y Manuel Estrada, en barrio Parque Capital, cuando el sospechoso arrojó una mochila y escapó hacia el interior del asentamiento.

Al revisar el bolso, los efectivos encontraron una pistola 9 milímetros Hi Power con dos cartuchos, un revólver calibre 38 con un cartucho y una ametralladora calibre 9 milímetros modelo PAM1, con su cargador sin municiones.

Las armas quedaron secuestradas y se trabaja para identificar y dar con el hombre que logró fugarse.