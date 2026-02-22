Carlos Paz: Robó dos celulares y atacó a una mujer en pleno centro

El hecho se conoció cuando vecinos escucharon gritos de auxilio y dieron aviso. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien relató que el agresor le había quitado los celulares y la atacó con una madera y un fierro.

Tras un operativo en el sector, el hombre fue reducido y trasladado a la Alcaidía local. En el procedimiento se recuperaron los dos teléfonos y se secuestraron los elementos utilizados en la agresión.

Un servicio de emergencias asistió a la mujer en el lugar y le realizó un control clínico. La causa quedó en manos del magistrado interviniente