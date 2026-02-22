Cerraron un kiosco de droga frente a una escuela en Córdoba

Un punto de venta de droga que funcionaba frente a un establecimiento educativo fue desbaratado esta jornada en barrio 23 de Abril, en la ciudad de Córdoba. El operativo dejó un hombre de 42 años detenido y el secuestro de 3.513.800 pesos en efectivo.

La investigación se extendió durante dos meses y culminó con dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en calles Gaspar Barahona y Pantaleón García. En los procedimientos también se incautaron elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el hombre realizaba la comercialización de estupefacientes en inmediaciones de una escuela del sector, situación que motivó el despliegue operativo para desactivar el punto de venta.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.