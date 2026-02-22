Controles en Punilla y Balnearia dejaron detenidos

Una serie de operativos realizados en las últimas horas en distintas localidades de Punilla y en Balnearia dejó como saldo varios detenidos, secuestros de vehículos y recupero de elementos vinculados a distintas causas judiciales.

En el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido en Huerta Grande, personal policial llevó adelante un allanamiento que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de elementos considerados clave para la causa.

En otro procedimiento, fue apresado un hombre acusado de una estafa relacionada con el transporte de cereal. Durante ese operativo se secuestró un camión y aproximadamente 25 toneladas de girasol.

Además, los efectivos lograron recuperar objetos sustraídos en un hurto y secuestraron un vehículo que tenía pedido vigente y presentaba daños y faltantes. Los procedimientos se desarrollaron en La Cumbre, San Marcos Sierras, Bialet Massé y Balnearia.