Controles terminaron con agresiones y un robo

Villa Carlos Paz y Balnearia
Controles terminaron con agresiones y un roboUn hombre golpeó a otro tras dar positivo en alcoholemia; también hubo forcejeos y secuestro de un arma blanca y una cadena.
En distintos operativos realizados en las últimas horas en Villa Carlos Paz y Balnearia, la Policía concretó varias detenciones vinculadas a hechos de violencia y robo en la vía pública.
Uno de los procedimientos se originó durante un control de alcoholemia positivo, donde un hombre agredió a otro, lo que derivó en su detención.
En otro caso, dos personas fueron reducidas luego de oponerse a la intervención policial. Durante el operativo se les secuestró un arma blanca y una cadena.
Además, otro hombre fue detenido tras sustraer una cartera mediante forcejeo en la vía pública. Fue localizado a pocos metros del lugar del hecho.
Todos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso las actuaciones correspondientes.