Controles terminaron con agresiones y un robo

En distintos operativos realizados en las últimas horas en Villa Carlos Paz y Balnearia, la Policía concretó varias detenciones vinculadas a hechos de violencia y robo en la vía pública.

Uno de los procedimientos se originó durante un control de alcoholemia positivo, donde un hombre agredió a otro, lo que derivó en su detención.

En otro caso, dos personas fueron reducidas luego de oponerse a la intervención policial. Durante el operativo se les secuestró un arma blanca y una cadena.

Además, otro hombre fue detenido tras sustraer una cartera mediante forcejeo en la vía pública. Fue localizado a pocos metros del lugar del hecho.

Todos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso las actuaciones correspondientes.