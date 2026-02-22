Cordón sanitario en el Parque Sarmiento por una menor que había convulsionado

Una menor que había convulsionado y se encontraba desmayada fue asistida esta jornada en el Parque Sarmiento, luego de que agentes de la Guardia Urbana Municipal organizaran un cordón sanitario para agilizar su traslado al Hospital Rawson.

La situación fue advertida durante un patrullaje preventivo, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta solicitaron ayuda mientras trasladaban a la adolescente. Según informaron, la joven había sufrido una convulsión y estaba inconsciente.

Ante la urgencia, los efectivos dispusieron un operativo de acompañamiento para despejar el tránsito y facilitar el arribo al centro de salud. Al ingresar al hospital, la menor recuperó el conocimiento y quedó bajo atención médica.