Desarticularon una banda que asaltaba a mano armada en Punilla

Dos hombres y una mujer se encuentran detenidos por un asalto violento que se registró días atrás en la localidad de Huerta Grande. Se sospecha que integraban una banda que cometió varios hechos delictivos en el norte de Punilla y trascendió que fueron imputados por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

La investigación derivó en múltiples operativos en la región e incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad.

El accionar del grupo delictivo quedó en evidencia luego de un asalto a mano armada registrado el pasado 17 de febrero, al tiempo que el pasado miércoles, se logró allanar una casa en Huerta Grande donde se detuvo a la primera sospechosa. Los efectivos secuestraron además un vehículo y un teléfono celular, piezas fundamentales para la causa.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a La Cumbre, donde aprehendieron a un hombre de 28 años señalado como partícipe directo del robo. Y el pasado sábado 21 de febrero, se realizó un nuevo allanamiento en la calle Córdoba de la misma localidad, donde se detuvo a un segundo hombre de 32 años de edad.

Los dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial imputados por robo calificado por el uso de arma de fuego, mientras que la mujer continúa vinculada bajo los cargos de encubrimiento.