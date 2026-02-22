Detenido por vender droga frente a una escuela en Córdoba

Un hombre de 42 años fue detenido en barrio 23 de Abril, en la ciudad de Córdoba, acusado de vender droga frente a un establecimiento educativo del sector. El procedimiento se realizó luego de dos meses de investigación.

Los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en calles Gaspar Barahona y Pantaleón García, donde los efectivos incautaron 3.513.800 pesos en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre realizaba las ventas en la vía pública, frente a una escuela del barrio. Con las pruebas reunidas, fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del magistrado interviniente.