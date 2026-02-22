Discusión familiar terminó con un joven detenido en Alta Gracia

Un joven de 20 años fue detenido esta madrugada en Alta Gracia tras un episodio de violencia familiar registrado en calle Quebec, en barrio General Bustos.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 57 años señaló que, durante una discusión en el interior de la vivienda, su hijastro lo amenazó con un cuchillo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, entrevistaron a las partes y constataron que el joven mantenía una actitud agresiva, con insultos y amenazas tanto hacia su padrastro como hacia el personal actuante. Ante esa situación, fue reducido y trasladado a la sede policial.

Quedó a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la investigación.