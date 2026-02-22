Evitaron una tragedia tras hundirse una moto de agua en Los Molinos

Un rápido operativo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) permitió este mediodía rescatar a dos hombres que habían quedado varados en el Dique Los Molinos, luego de que la moto de agua en la que se desplazaban comenzara a hundirse.

La situación fue advertida por personal del DUAR de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, que detectó la embarcación semisumergida con sus dos ocupantes sin posibilidad de regresar por sus propios medios a la costa.

Ante el cuadro, los efectivos se arrojaron al agua y lograron poner a resguardo a los hombres, de 23 y 63 años. Ambos fueron trasladados hacia la orilla, donde recibieron las primeras evaluaciones médicas. No presentaban lesiones.