Hallaron sin vida a un hombre de 76 años junto a su casa

Un hombre de 76 años fue encontrado muerto en las últimas horas en su vivienda de la ciudad de Corral de Busto. El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre calle Corrientes, donde el vecino residía solo.

Según las primeras informaciones, el cuerpo fue encontrado al costado de la propiedad. En un primer momento se manejó la hipótesis de que podría llevar varios días fallecido, aunque esa versión perdió fuerza debido a que no presentaba signos avanzados de descomposición.

También se indicó que vestía ropa de colores llamativos, lo que habría facilitado su visibilidad en caso de haber permanecido durante mucho tiempo en el exterior sin ser advertido.

De acuerdo a trascendidos, el hombre atravesaba problemas vinculados al consumo de alcohol, aunque esa situación no fue confirmada oficialmente como relacionada con la causa del fallecimiento.

La Fiscalía interviniente ordenó preservar la escena, realizar la inspección correspondiente y disponer el traslado del cuerpo para la autopsia, con el objetivo de determinar la causa y el momento exacto de la muerte.