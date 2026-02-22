Hallaron un cadáver desnudo dentro de un auto en Venado Tuerto

Un cuerpo sin vida fue hallado este domingo por la mañana dentro de un automóvil en el predio del Moto Club de Venado Tuerto, en la zona de calles Neuquén y Matheu.

Según las primeras informaciones, se trata de un Peugeot 207 gris que se encontraba estacionado en el interior del predio. En el habitáculo fue encontrado el cadáver de una persona casi desnuda y con manchas de sangre visibles.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y peritos forenses. El fiscal de turno, Luis Lagioia, encabezó las primeras diligencias y ordenó las medidas correspondientes para avanzar en la investigación.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales. Se aguardan los resultados de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.