Hubo desmoronamientos sobre el camino de las Altas Cumbres

La Policía de Córdoba solicitó a los conductores que circulen con precaución en el camino de las Altas Cumbres, donde se encuentra reducida la calzada por desmoronamientos registrados durante la madrugada. La jornada del domingo 22 de febrero arrancó con lluvias intensas en las sierras de Córdoba.

Según informaron desde la fuerza policial, el tránsito se encuentra restringido parcialmente a la altura del Kilómetro 17 de la Ruta Provincial 34 (Cañada Larga) y buscan evitarse accidentes.

Para el día de hoy, se mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes que podrían afectar a gran parte de la provincia.