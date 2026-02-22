Incautan tussi y marihuana en una fiesta en La Calera

Un operativo de seguridad desplegado en una fiesta electrónica en la ciudad de La Calera terminó con el secuestro de distintas sustancias ilegales y 21 procedimientos positivos.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que trabajaron con equipos tácticos e investigadores dentro del predio donde se desarrollaba el evento. Durante los controles se incautaron dosis de cocaína, tussi, MDMA y marihuana.

En el operativo también participaron perros entrenados en detección de drogas de la División K-9, que realizaron inspecciones en distintos sectores del lugar, incluidos baños y barras.

Las actuaciones se enmarcan en el plan provincial de lucha contra el narcotráfico que se implementa en todo el territorio bajo coordinación judicial.