Incautan tussi y marihuana en una fiesta en La Calera

Operativo antidrogas
Incautan tussi y marihuana en una fiesta en La CaleraLa Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 21 procedimientos positivos durante un operativo preventivo en un evento nocturno.
Un operativo de seguridad desplegado en una fiesta electrónica en la ciudad de La Calera terminó con el secuestro de distintas sustancias ilegales y 21 procedimientos positivos.
La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que trabajaron con equipos tácticos e investigadores dentro del predio donde se desarrollaba el evento. Durante los controles se incautaron dosis de cocaína, tussi, MDMA y marihuana.
En el operativo también participaron perros entrenados en detección de drogas de la División K-9, que realizaron inspecciones en distintos sectores del lugar, incluidos baños y barras.
Las actuaciones se enmarcan en el plan provincial de lucha contra el narcotráfico que se implementa en todo el territorio bajo coordinación judicial.