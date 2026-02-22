Madre e hija detenidas con más de mil dosis de cocaína

Una madre y su hija fueron detenidas en Marcos Juárez acusadas de vender cocaína desde su vivienda, luego de un operativo que permitió secuestrar 1.159 dosis, dinero en efectivo y elementos utilizados para fraccionar la sustancia.

La investigación se extendió durante dos meses y se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través del 0800-888-8080. Con esos datos, grupos operativos e investigadores avanzaron en tareas de seguimiento hasta identificar el domicilio señalado como punto de venta.

El procedimiento se realizó en calle Campaña del Desierto al 1800, en barrio Villa Argentina. En el lugar se secuestraron 1.159 dosis de cocaína, una balanza digital, 558.250 pesos y distintos elementos vinculados al fraccionamiento.

Según informaron fuentes oficiales, ambas mujeres son mayores de edad y quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, acusadas de comercialización de estupefacientes. La madre contaba con antecedentes por la Ley 23.737.