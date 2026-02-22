Pérdida de gas generó alarma en una casa de Morteros

Una pérdida de gas en una vivienda de Morteros obligó esta tarde a la intervención de Bomberos Voluntarios en calle Ayacucho 1182.

El llamado se registró a las 14:26, luego de que la propietaria advirtiera una fuga en una garrafa de 10 kilos al momento de realizar el cambio. Ante la situación, decidió retirarla al patio de la casa y solicitar asistencia.

Al arribar al lugar, la dotación constató la pérdida en el envase y procedió a cerrarlo de inmediato. Posteriormente, verificaron si en el interior de la vivienda había concentración acumulada de gas.

Tras controlar la situación, los cinco voluntarios a cargo de Emanuel Tosco regresaron al cuartel.