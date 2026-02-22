Pérdida de gas generó alarma en una casa de Morteros

Morteros
Pérdida de gas generó alarma en una casa de MorterosEl hecho ocurrió esta tarde en calle Ayacucho, cuando una garrafa comenzó a perder durante su recambio
Una pérdida de gas en una vivienda de Morteros obligó esta tarde a la intervención de Bomberos Voluntarios en calle Ayacucho 1182.
El llamado se registró a las 14:26, luego de que la propietaria advirtiera una fuga en una garrafa de 10 kilos al momento de realizar el cambio. Ante la situación, decidió retirarla al patio de la casa y solicitar asistencia.
Al arribar al lugar, la dotación constató la pérdida en el envase y procedió a cerrarlo de inmediato. Posteriormente, verificaron si en el interior de la vivienda había concentración acumulada de gas.
Tras controlar la situación, los cinco voluntarios a cargo de Emanuel Tosco regresaron al cuartel.