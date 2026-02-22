Recuperan perfumes y celulares y detienen a dos hombres en Cruz Alta

Un operativo realizado en Cruz Alta terminó con la detención de dos hombres oriundos de Córdoba capital y el recupero de distintos elementos que habían sido sustraídos de una vivienda.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Departamental Marcos Juárez. Durante la intervención, los efectivos lograron secuestrar perfumes, teléfonos celulares, herramientas, dinero en efectivo y otros objetos vinculados al hecho.

Según se informó, uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía que interviene en la causa.