Taxi chocó un caballo y provocó choque en cadena en Embalse

Un accidente en cadena se registró esta madrugada del domingo 22 de febrero en la ruta provincial E-61, a la altura del kilómetro 2, cuando un taxi que circulaba sin pasajeros chocó contra un caballo suelto y fue embestido desde atrás por otro vehículo.

El primer rodado involucrado fue un Fiat Palio, conducido por un hombre de 33 años oriundo de Embalse. Tras el impacto con el animal, el automóvil quedó sobre la calzada y, segundos después, fue alcanzado por un Renault Captur manejado por un joven de 18 años, también vecino de la localidad.

Las circunstancias del hecho son materia de análisis, mientras se intenta establecer cómo el caballo terminó sobre la carpeta asfáltica en plena madrugada.