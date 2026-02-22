Tiros en una disputa entre vecinos en La Calera

La Calera
Tiros en una disputa entre vecinos en La CaleraUn conflicto escaló con tiros en un barrio de la ciudad; incautaron una vaina 9 mm, celulares y un arma blanca.
Tres hombres fueron detenidos en La Calera luego de un violento enfrentamiento entre vecinos que incluyó disparos de arma de fuego. El episodio generó alarma en el sector y obligó a un amplio despliegue policial.
Según la información oficial, uno de los involucrados efectuó disparos durante la discusión. En el lugar se secuestró una vaina calibre 9 milímetros, además de teléfonos celulares y un arma blanca.
Los tres hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía, mientras se investigan las circunstancias que originaron el conflicto y la mecánica de lo ocurrido.