Tiros en una disputa entre vecinos en La Calera

Tres hombres fueron detenidos en La Calera luego de un violento enfrentamiento entre vecinos que incluyó disparos de arma de fuego. El episodio generó alarma en el sector y obligó a un amplio despliegue policial.

Según la información oficial, uno de los involucrados efectuó disparos durante la discusión. En el lugar se secuestró una vaina calibre 9 milímetros, además de teléfonos celulares y un arma blanca.

Los tres hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía, mientras se investigan las circunstancias que originaron el conflicto y la mecánica de lo ocurrido.