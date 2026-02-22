Una creciente del río San Antonio dejó atrapado a un perro en pleno cauce

Una creciente del río San Antonio dejó a un perro atrapado en medio del cauce esta tarde en barrio Playas de Oro, en la intersección de Perito Moreno y Lisboa, en Carlos Paz.

La situación fue advertida cuando el animal quedó aislado por el aumento del caudal, sin posibilidad de regresar por sus propios medios hacia la orilla.

En el lugar trabajó personal del DUAR junto a Bomberos Voluntarios y guardavidas municipales, quienes realizaron maniobras en el agua para alcanzar al perro y asegurar su traslado.

El operativo se desarrolló en plena tarde ante la mirada de vecinos que se acercaron a la zona del río al observar el movimiento de los equipos de rescate.