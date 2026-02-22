Una "naranjita" rompió el parabrisas de un taxi y fue detenida

Una mujer que trabaja como naranjita fue detenida anoche en barrio General Paz, acusada de arrojar una piedra contra un taxi y romper el parabrisas delantero del vehículo.

El hecho ocurrió cuando el auto circulaba por calle 25 de Mayo al 700. Según informaron fuentes policiales, la mujer lanzó el objeto contra el rodado, provocando daños visibles en el vidrio.

Tras un operativo realizado en la zona, efectivos lograron ubicarla en avenida General Francisco Ortiz de Ocampo al 700. En el procedimiento se le secuestró un chaleco refractario y una piedra que habría sido utilizada en el ataque.

La mujer fue trasladada a la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.