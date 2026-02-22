Villa Gesell: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano

Un joven de 28 años perdió la vida este sábado en Villa Gesell tras protagonizar un violento accidente mientras circulaba en moto por los médanos de la zona norte del partido. Según confirmaron fuentes locales, el conductor se desplazaba sin casco ni elementos de protección al momento de encontrarse con un médano cortado repentinamente, lo que generó una caída fatal.

El trágico suceso se produjo en el marco de una nueva edición del Enduro del Verano, la competencia de motos y cuatriciclos más importante del continente, que moviliza a más de 1.300 pilotos y a una multitud de aficionados hacia la costa bonaerense.

Tras el impacto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el motociclista fue asistido inicialmente en el lugar por personal de bomberos voluntarios. Ante la gravedad de su cuadro clínico, los médicos debieron proceder a su intubación y a la administración de adrenalina, mientras se realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia hacia el hospital municipal.

No obstante, y pese a los esfuerzos sostenidos por el equipo de emergencias durante el trayecto en ambulancia, el joven ingresó al centro de salud geselino ya sin signos vitales.

Este fallecimiento se suma a una preocupante racha de accidentes en la zona de dunas, que hace pocos días registró el vuelco de una joven a bordo de un vehículo UTV. En ese caso, la víctima debió ser trasladada en estado crítico a Mar del Plata y, recientemente, derivada a la Ciudad de Buenos Aires para recibir atención especializada.

La repetición de estos episodios reabre el debate sobre la seguridad y los controles en las áreas de circulación de vehículos todoterreno, especialmente durante fechas de alta concurrencia como la que atraviesa el distrito este fin de semana.