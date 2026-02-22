Violencia tras un control de alcoholemia en Carlos Paz

Un hombre de 45 años fue detenido esta mañana, alrededor de las 7.30, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de agredir a un inspector municipal que le había realizado un control de alcoholemia.

El hecho ocurrió en calle General Paz, donde el conductor fue sometido a la prueba que arrojó resultado positivo. Según informaron fuentes policiales, el hombre —visiblemente alcoholizado— comenzó a increpar al trabajador municipal y le lanzó un golpe de puño.

Ante la situación, intervino personal policial que procedió a reducirlo y trasladarlo a la alcaldía local. Quedó a disposición del magistrado interviniente.