Volcó un auto en Altas Cumbres; el conductor es de Cosquin

Un automóvil volcó esta mañana en la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 65, en el camino de las Altas Cumbres. El vehículo, un Renault Sandero conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Cosquín, se despistó por causas que se investigan y terminó dado vuelta sobre la carpeta asfáltica.

El conductor fue asistido por el servicio de emergencias en el lugar del hecho. Presentaba escoriaciones y no fue necesario su traslado a un centro de salud.