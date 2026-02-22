Ya son dos los detenidos por el robo armado en Punilla

La investigación por el asalto armado ocurrido el 17 de febrero en Huerta Grande sumó este sábado un nuevo detenido. Se trata de un hombre de 32 años, capturado tras un allanamiento en calle Córdoba, en La Cumbre.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Cosquín y ejecutado por la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte. Con esta detención, ya son dos los hombres acusados de robo calificado por el uso de arma en la causa.

El miércoles pasado, en una primera serie de allanamientos realizados en el Pasaje de La Mancha de Huerta Grande, los investigadores secuestraron un vehículo y un teléfono celular considerados claves para la pesquisa. En ese operativo fue trasladada una mujer mayor de edad, imputada por encubrimiento agravado.

Ese mismo día, en La Cumbre, había sido detenido un hombre de 28 años señalado como partícipe directo del asalto.

Ambos quedaron alojados en sede policial y a disposición del magistrado interviniente, mientras la mujer continúa vinculada a la causa bajo la figura de encubrimiento.