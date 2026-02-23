Accidente en Malagueño dejó tres heridos, entre ellos un menor

Tres personas resultaron heridas ayer por la tarde luego de que un vehículo se despistara en la Ruta Provincial C45, a la altura del kilómetro 9, en jurisdicción de Malagueño.

El hecho ocurrió cerca de las 17.20, cuando por causas que se investigan el rodado terminó detenido sobre la banquina oeste. Entre los lesionados se encontraba un menor de edad.

Bomberos asistieron y estabilizaron a las víctimas en el lugar, y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Nieva con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo trabajaron además Policía Caminera, Guardia Local, ambulancia municipal e Inspectoría Municipal.