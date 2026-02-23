Así fue el rescate del perro atrapado por la creciente en Carlos Paz

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo desplegó ayer a la tarde un operativo para rescatar a un perro que se vio atrapado por la creciente en Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, el repentino ingreso del agua al cauce del río San Antonio hizo que el animal quedara varado en medio del agua.

Mirá las fotos y videos del operativo que sumó además la participación de los bomberos voluntarios y los guardavidas.

El hecho se produjo el domingo pasado a la altura de la calle Perito Moreno y Lisboa, en el barrio Playas de Oro.

Mediante la técnica de nado de aproximación, se aseguró a la mascota y con la utilización del sistema de tracción con el uso de cuerdas, se lo pudo extraer en buen estado de salud.