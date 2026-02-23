Brutal ataque a la salida de un boliche: un joven con la mandíbula fracturada

Un grave hecho de violencia se registró el sábado 14 de febrero a la salida del boliche El Bosque, en Villa Allende, donde Sebastián Gómez Tejada, de 21 años, terminó con lesiones de consideración tras intentar auxiliar a un amigo en medio de una pelea. El joven sufrió una fractura de mandíbula, fue hospitalizado y deberá afrontar una intervención quirúrgica.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó dentro del local bailable cuando uno de sus amigos pisó accidentalmente a otro joven de la misma edad. Si bien ofrecieron disculpas en el momento, el cruce escaló y continuó en el exterior del establecimiento.

Al salir, según relató Sebastián a Cadena 3, un grupo de aproximadamente 15 personas comenzó a agredir a su amigo. El joven fue derribado y recibió golpes y patadas en la cabeza y el cuerpo hasta perder el conocimiento.

En su intento por apartarlo de la agresión, Gómez también fue atacado. Contó que lo golpearon por la espalda, lo hicieron caer y le propinaron una patada en el rostro que le provocó la fractura mandibular. Además, indicó que sufrió otras lesiones producto de la golpiza.

Tras una primera atención médica y luego de recibir el alta, deberá someterse a una cirugía maxilofacial. Su familia expresó su preocupación por los costos del procedimiento, ya que necesitan adquirir placas específicas para la operación y no cuentan con los recursos suficientes, por lo que solicitaron colaboración para afrontar el tratamiento.

Después del ataque, fue asistido en el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero y, debido a la gravedad de su cuadro, trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba para una atención de mayor complejidad.