Carlos Paz: al ver a la Policía, uno corrió y el otro fue sorprendido con cocaína

Un control preventivo en barrio Santa Rita terminó este lunes por la tarde con un hombre detenido y el secuestro de cocaína en plena vía pública de Carlos Paz.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 en calle Gobernador Alcorta, cuando efectivos del escuadrón motorizado realizaban recorridos habituales por el sector. Según indicaron fuentes policiales, al acercarse para identificar a dos hombres que se encontraban en la zona, uno de ellos huyó corriendo entre las calles del barrio y logró escapar.

El otro fue controlado en el lugar. Durante la revisión, los uniformados encontraron en un morral varios envoltorios con una sustancia que luego fue sometida a pruebas por personal especializado, confirmándose que se trataba de cocaína, con un peso aproximado de 20 gramos.

El hombre, de 52 años y domiciliado en Carlos Paz, fue trasladado a la alcaidía y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con la investigación para determinar si el estupefaciente estaba destinado a la venta.