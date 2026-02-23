Carlos Paz, San Francisco y La Paz: cinco detenidos por robos

Cinco personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el norte provincial en el marco de investigaciones por robos. Entre los aprehendidos se encuentra una menor de edad.

Los operativos se llevaron a cabo en Villa Carlos Paz, San Francisco y La Paz, donde efectivos policiales lograron esclarecer diferentes hechos delictivos.

Durante los procedimientos se secuestró un arma de fuego, una motocicleta denunciada como robada y elementos contundentes que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones para determinar si guardan relación con otros hechos registrados en la región.