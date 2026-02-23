Carlos Paz: a un auto se le soltó el freno y provocó un choque

Carlos Paz: a un auto se le soltó el freno y provocó un choqueEl hecho ocurrió esta mañana en barrio Villa Ernestina, cuando un vehículo comenzó a moverse mientras su dueño cargaba equipaje y terminó impactando contra un utilitario.
Esta mañana, alrededor de las 9.50, un incidente vial se registró en calle Moliere, en barrio Villa Ernestina de Carlos Paz, cuando un automóvil se desplazó sin conductor y chocó contra otro rodado.
Según se informó, un joven de 22 años oriundo de Santa Fe se encontraba cargando equipaje en su Fiat Grand Siena. En ese momento, el freno de mano se liberó y el vehículo comenzó a avanzar sin control, hasta impactar contra una Peugeot Partner conducida por un hombre de 61 años.
El episodio dejó únicamente daños materiales. Tras lo ocurrido, ambas partes realizaron el intercambio de datos para la correspondiente gestión ante las compañías de seguros.