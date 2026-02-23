Cayó el conductor que desató una persecución de alto riesgo

El prófugo que era intensamente buscado desde esta madrugada fue capturado hace pocos minutos en San José de la Dormida, a unos 200 metros del lugar donde había quedado abandonado el vehículo utilizado durante la persecución.

La detención se produjo sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, cuando personal de la Departamental Tulumba lo localizó caminando por la zona. Hasta el momento no se confirmó dónde permaneció oculto durante las horas previas a su captura.

El hombre es oriundo de Salta y quedó alojado en la comisaría local, junto a su compañera, una mujer domiciliada en Buenos Aires que había sido detenida anoche.

Con el correr de las horas se conocieron más detalles del episodio. La persecución se inició en barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, cuando el vehículo en el que se trasladaban evadió un primer control policial. Se investiga si minutos antes habían participado de algún hecho delictivo.

Durante el operativo por calles de la capital, un móvil policial chocó contra otro auto y terminó dado vuelta en la intersección de Sarmiento y Rivadavia.

A partir de allí comenzó un extenso y riesgoso recorrido, en el que los ocupantes del vehículo evadieron distintos controles, protagonizaron choques y, según se investiga, habrían recibido disparos por parte de la policía. El trayecto se extendió por unos 130 kilómetros hasta llegar a San José de la Dormida, donde finalmente el conductor abandonó el rodado y escapó a pie