Chocaron una ambulancia y un auto en pleno centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito se registró hoy en el centro de Villa Carlos Paz cuando una ambulancia que se dirigía a una emergencia médica colisionó con un automóvil en la intersección de calle San Lorenzo y avenida General Paz, frente a la sucursal del Banco de la Nación Argentina.

Como consecuencia del impacto, la ambulancia perdió el control, arrancó una casilla perteneciente a la empresa Personal y también derribó un árbol.

En el lugar, una mujer de 66 años que se encontraba sobre la vereda fue por el vehículo sanitario. Fue trasladada a un centro de salud con un brazo fracturado, aunque fuera de peligro.

De acuerdo a los datos recabados, la ambulancia circulaba por calle Alvear en dirección hacia avenida General Paz, mientras que el automóvil, un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de aproximadamente 40 años, transitaba por esa avenida al momento del choque.

El siniestro generó preocupación entre los vecinos y provocó daños en la infraestructura urbana, particularmente en la casilla de Personal, que resultó seriamente afectada. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del hecho.