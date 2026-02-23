Desalojaron más de mil personas en siete fiestas clandestinas en Córdoba

Más de mil personas fueron desalojadas este fin de semana en la ciudad de Córdoba tras una serie de controles nocturnos que terminaron con la intervención en siete fiestas clandestinas y otros eventos no autorizados en distintos barrios.

Los operativos, encabezados por el Ente Municipal de Fiscalización y Control, se desplegaron a partir de denuncias vecinales, patrullajes preventivos y monitoreo de convocatorias difundidas por redes sociales. Las acciones se realizaron en conjunto con la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana Municipal y personal de la Secretaría de Gobierno.

Algunos eventos fueron interrumpidos cuando ya estaban en pleno desarrollo y otros fueron desactivados en su etapa inicial. Las intervenciones se registraron en Jerónimo Luis de Cabrera 357; calle Cabana s/n (Ampliación San Pablo); Ricardo Rojas 7355; y Camino a 60 Cuadras. En estos dos últimos puntos se concentraron alrededor de 600 asistentes y, en uno de ellos, se constató la presencia de menores y consumo de alcohol.

Además, se desarticularon antes de su inicio tres fiestas anunciadas en redes sociales en barrios Cerro de las Rosas, Güemes y Talleres.

En paralelo, los controles se extendieron al Centro, Parque Sarmiento, Patio Olmos, Plaza España y avenida Dante Alighieri. Allí se labraron 20 actas por consumo de alcohol en la vía pública, venta fuera del horario permitido y comercialización de alimentos sin autorización, incluyendo manipulación de fuego.

También se realizaron seis clausuras en establecimientos que funcionaban fuera de norma. En un bar de calle San Lorenzo 79, en Nueva Córdoba, casi un centenar de personas bailaban en un espectáculo sin autorización municipal. Durante el procedimiento se detectaron instalaciones eléctricas precarias, con cableado expuesto y conexiones improvisadas que representaban un riesgo ante posibles cortocircuitos o incendios.

En Achával Rodríguez 241, en barrio Alta Córdoba, se desarrollaba un evento denominado “Sunset Coffee” con venta de entradas y una concurrencia que duplicaba la capacidad habilitada. En Jujuy 1496, también en Alta Córdoba, se realizaban espectáculos sin permiso, mientras que en 11 de Septiembre 2740 se controló un kiosco que ofrecía servicios gastronómicos sin habilitación.

Otros dos locales sin autorización fueron detectados en Recta Martinoli 8732 y Revolución de Mayo 1519.

Desde el municipio indicaron que los operativos continuarán durante la semana con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar que las actividades se desarrollen dentro del marco normativo vigente.